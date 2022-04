Éo primeiro valor de um acordo deste género a ser conhecido: a Meta, dona do Facebook, e a Alphabet, que detém a Google, já pagaram cerca de 135,8 milhões de euros a empresas de comunicação social na Austrália, desde que o país aprovou uma lei que obriga as gigantes da internet a pagar pela publicação dos seus conteúdos jornalísticos, em fevereiro do ano passado.









