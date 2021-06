Pedro Adão e Silva (antigo dirigente do Partido Socialista), nomeado pelo Governo comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vai continuar a fazer comentário político, nomeadamente na RTP, onde é um dos membros do painel do programa ‘O Outro Lado’ (é também colunista no ‘Expresso’ e ‘Record’ e comentador na TSF e Sport TV).O professor universitário continuará...