‘Agora Nós’ acaba com Vanessa Oliveira

José Pedro Vasconcelos e Tânia Ribas de Oliveira despediram-se sexta-feira dos espetadores.

Por Paulo Abreu | 04:29

Adupla José Pedro Vasconcelos/Tânia Ribas de Oliveira despediu-se dos espectadores do ‘Agora Nós’ na sexta-feira e o programa das tardes da RTP1 será comandado a partir de amanhã, e até final de março, por Vanessa Oliveira. "Estou na Turquia, liguem-me segunda-feira", disse a apresentadora, de 37 anos, acrescentando não saber nada sobre o seu futuro profissional.



A decisão de José Fragoso de trocar a dupla de apresentadores por Vanessa Oliveira prende-se com a notícia do CM, avançada em exclusivo, a 17 de janeiro: a do fim de ‘Agora Nós’, que seria substituído por um formato próprio de Tânia Ribas de Oliveira, a primeira vez deste rosto a solo no day time da estação.



"Tinha de ser assim. Não fazia sentido a Tânia ir até ao fim com o ‘Agora Nós’ e não descansar a imagem. Mais importante do que isso, ela tem de estar concentrada no novo projeto", explica fonte próxima do diretor de programas: "Agora, é tempo de prepararmos, todos juntos, o que aí vem."



Para já, o que a RTP1 tem para oferecer à tarde, entre as 16h00 e as 17h30, é o ‘Agora Nós’, cujo ‘funeral’ fica para final de março, à responsabilidade de Vanessa Oliveira, que trocou a SIC pela estação pública há quase cinco anos para coapresentar ‘Há Tarde’, com Herman José.



Na altura, a apresentadora passou a ganhar cinco mil euros por mês. De lá para cá, apresentou alguns programas de peso, como ‘Got Talent’, mas, na maior parte do tempo, o seu papel tem sido o de substituir alguns colegas consagrados no pequeno ecrã.