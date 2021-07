Aldeia de Monsanto recebe nova série da saga ‘Guerra dos Tronos’

Depois da Croácia, Irlanda do Norte, Islândia, Malta, Marrocos ou Espanha, Portugal vai também acrescentar o seu nome aos locais que servem de cenário às filmagens do universo de ‘Guerra dos Tronos’, uma das mais populares séries de televisão de sempre. O local escolhido pela equipa de produção da série que vai continuar a saga foi a aldeia histórica de Monsanto, Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco. Ao CM, Armindo Palma Jacinto, presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, confirma que "estão a decorrer negociações com a produtora para que as filmagens possam acontecer". Não quis, no entanto, avançar, para já, mais informações.No mês passado terá sido mesmo realizada uma visita técnica a Monsanto com vista a trazer as gravações para Portugal. A equipa responsável terá ficado hospedada no Hotel Fonte Santa, nas Termas de Monfortinho, e ficou encantada, em especial, com o Castelo de Monsanto e todo o cenário envolvente. Em causa está a gravação da prequela (início) de ‘Guerra dos Tronos’, intitulada ‘House of The Dragon’ que vai começar a ser gravada em Cáceres, Espanha, em outubro próximo.