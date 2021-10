O presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) acusou esta quinta-feira as duas principais operadoras licitantes do leilão do 5G, a NOS e MEO, pela conclusão tardia do processo. Contudo, João Cadete de Matos considerou que o desfecho, na quarta-feira, atingiu o objetivo de "estimular a concorrência" e realçou que a demora também contribuiu para o encerramento (após 10 meses de rondas) com um "valor acima da média europeia".