António José Teixeira chega a diretor cinco anos após entrar na RTP

António José Teixeira é o novo diretor de Informação da RTP e diretor da RTP 3.O jornalista de 59 anos foi a segunda escolha da administração da empresa pública para suceder a Maria Flor Pedroso - que foi demitida em dezembro na sequência dos casos do ‘Sexta às 9’ - depois da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter chumbado o nome de José Fragoso, que acumularia o cargo com a direção de Programas da RTP 1.O CM sabe que a ERC deverá aprovar ainda esta semana a escolha. Da equipa de António José Teixeira fazem parte Carlos Daniel, Adília Godinho, Joana Garcia e Hugo Gilberto, como adjuntos, e Luísa Bastos e Rui Romano como subdiretores.O novo diretor entrou na RTP em 2015 para integrar a direção de Informação. Fez parte, como diretor-adjunto, das duas equipas lideradas por Paulo Dentinho e ocupou o mesmo cargo no ano passado, quando Maria Flor Pedroso assumiu funções. Integrava também a lista da direção que seria encabeçada por José Fragoso, mas como subdiretor.Teixeira já integrou a direção de jornais e rádios, foi subdiretor de Informação da SIC e diretor da SIC Notícias. Agora, cinco anos após estar na RTP, chega a diretor.contactou o jornalista mas este optou por não fazer, para já, declarações.Esta terça-feira, em comunicado, a administração da RTP defendeu que a solução que propôs inicialmente - negada pela ERC - "cumpria rigorosamente a Lei da Televisão, os Estatutos da RTP e o Contrato de Concessão".