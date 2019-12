José Fragoso assume cargo envolto em polémica na RTP

José Fragoso é o novo diretor de Informação da RTP, cargo que acumula com o que já ocupava anteriormente, como diretor de Programas, anunciou esta quinta-feira o conselho de administração. À equipa juntam-se Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira, como adjuntos, Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano, como subdiretores.As polémicas em torno da RTP foram, também esta quinta-feira, tema de discussão no Parlamento, com o PSD a acusar a tutela de manter o silêncio perante a "suspeita de frete ao Governo e ao PS", através do cancelamento de uma reportagem do ‘Sexta às 9’ sobre o negócio do lítio que traria "dano" aos socialistas.Em resposta, a ministra da Cultura rejeitou qualquer tipo de interferência na RTP e acusou o PSD de tentar desestabilizar a empresa pública com o objetivo da sua privatização futura. "Questiono-me se o que está em causa não é, mais uma vez, criar uma situação de desestabilização, de ingerência, essa sim do PSD na RTP, para denegrir a RTP e criar condições para voltar a defender a sua privatização, como já defendeu no passado e gostaria de voltar a defender no futuro", disse Graça Fonseca, acrescentando: "Ao contrário do PSD, nós não interferimos na RTP!".Na segunda-feira, Maria Flor Pedroso colocou o seu lugar à disposição por considerar não ter "condições para a prossecução de um trabalho sério", no âmbito do conflito que envolveu a diretora de informação da RTP e o programa ‘Sexta às 9’.