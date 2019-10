Aparições de José Sócrates na RTP indignam jornalistas

Vários jornalistas da RTP estão indignados com o protagonismo dado a José Sócrates na quinta (RTP3) e sexta-feiras (‘Bom Dia Portugal’), em direto ao telefone, a propósito da morte de Diogo Freitas do Amaral."É um pouco vergonhoso o que se está a passar aqui", conta um destes ao. "Estas aparições não podem ser inocentes", diz outro, apesar de saber que o fundador do CDS foi ministro do seu governo, com a pasta dos Negócios Estrangeiros, em 2005/06 . "Continua o branqueamento ao antigo primeiro-ministro", acrescenta ainda outra fonte da redação, triste com o caminho editorial que a diretora de Informação da estação pública, Maria Flor Pedroso, assumiu.Hélder Amaral, do CDS, defende que a RTP deveria ter tido "outro critério editorial" na escolha dos depoimentos sobre a morte de Freitas do Amaral. "Eu recolheria o testemunho de José Sócrates uma vez, não mais. É uma questão de bom senso."No dia 28 de outubro, o juiz Ivo Rosa interroga José Sócrates, arguido no processo Marquês, na fase de instrução que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal (mais informação nas p. 10 e 11).Numa acusação com mais de 4 mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registos de mais de 180 buscas e interceções telefónicas, o antigo primeiro-ministro, recorde-se, já esteve em prisão preventivamente e domiciliária, sendo acusado de 31 crimes económico-financeiros. Contactada pelo, a RTP não respondeu até à hora de fecho desta edição.