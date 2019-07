Arrancam mudanças na Media Capital

Luís Cabral foi esta sexta-feira apresentado como o sucessor de Rosa Cullell na presidência do grupo Media Capital (MC), que detém a TVI.O até aqui administrador responsável pelo negócio de rádios da empresa foi o eleito para assumir o cargo de presidente-executivo."É com enorme sentido de responsabilidade que assumo esta liderança", diz, em comunicado, Luís Cabral, de 57 anos.Adicionalmente foram designados como membros do conselho de administração da MC Pedro García Guillén e Xavier Pujol Tobeña, na sequência da renúncia de Miguel Pais do Amaral e António Pires de Lima.Manuel Mirat, CEO da Prisa, assume o cargo de presidente do conselho de administração da dona da TVI.Licenciado em Relações Públicas e Publicidade, trabalhou, entre 1982 e 1989, como programador informático na União de Bancos Portugueses e na Philips.Em 1996 foi administrador da Media Meios. Passou por vários cargos de gestão na área comercial em empresas de comunicação social, como ‘O Independente’ e ‘O Semanário’.Rosa Cullell, que estava ligada à MC desde 2011, diz que vai continuar ligada ao grupo Prisa. Em entrevista ao ECO, a gestora garantiu que vêm aí mudanças a sério na TVI."É difícil mudar quando estás a ganhar. A SIC não ganhava e, por isso, foi mais fácil tomarem decisões. E ganharam", diz, assumindo que esta nova SIC é "muito mais rápida do que a anterior".Ainda assim, acredita que a TVI vai "recuperar as audiências".