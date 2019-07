As 'Navegantes da Lua' regressam em 2020

São poucas as crianças dos anos 90 e do início de 2000 que não se lembrem da série infantil 'Navegantes da Lua', bem como das aventuras de Bunny, dos gata Luna e Artemisa e do misterioso Gonçalo (o 'mascarado').





Em 2020, estas personagens vão saltar para o grande ecrã dos cinemas. O anúncio foi feito na conta de Youtube "Sailor Moon Official" através de um pequeno teaser de 30 segundos.

“Pretty Guardians Sailor Moon Eternal”, o nome provisório do filme vai estrear no Japão e espera-se que fique disponível noutros países.



Em 1994, estreava em Portugal o episódio daquela que seria um dos desenhos animados que mais memórias de nostalgia viria a deixar no público infantil. Agora, a anime japonesa está de volta para matar as saudades aos fãs.