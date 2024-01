Associação dos Jornalistas de Desporto solidária com os trabalhadores do "O Jogo" e do Grupo Global Media

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto solidarizou-se esta quarta-feira com os trabalhadores do jornal "O Jogo" e dos restantes trabalhadores dos meios de comunicação do Global Media Group, "que lutam por salários, mas sobretudo por um futuro", referem em comunicado.A Associação dos Jornalistas de Desporto refere que os meios de comunicação sempre tiveram "saúde económico-financeira, além de notável impacto social"."Neste dia onde os trabalhadores do grupo fazem greve de 24 horas e muitos outros jornalistas se solidarizam com esta luta com uma greve de uma hora nos seus locais de trabalho, o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto apela a que seja sempre defendido o Jornalismo, que é um pilar da Democracia. Todos temos consciência de que há transformações a fazer, mas não podem pôr em causa a base daquele grande grupo de media - o Jornalismo. Que, lembramos, só se faz com Jornalistas", referem.Os trabalhadores da Global Media Group estão a realizar esta quarta-feira uma greve de 24 horas em protesto pelo atraso nos salários e subsídios. Jornalista de outros meios de comunicação têm estado a aderir à greve em modo de solidariedade.