Estrela da Disney revela primeiras imagens após mudança de sexo

Josie Totah tem 17 anos e participou no elenco de “Glee” e da série “Jessies” da Disney.

11:46

Josie Totah revelou, no passado mês de agosto, ser transexual, através de uma carta aberta publicada pela revista TIME. Depois do impressionante relato de luta pela identidade, a jovem revela agora as primeiras imagens depois da mudança de sexo.

"O que eu andei a perder?", escreve a atriz na legenda da primeira fotografia publicada na rede social Instagram, no passado sábado.

Recorde-se que Totah iniciou a carreira como atriz aos 11 anos na série "Glee" e também no elenco da série "Jessies" da Disney.