Atriz portuguesa Jani Zhao vai participar no próximo filme "Aquaman"

Leia também ‘Homem-Aranha’ oferece máscara do super-herói ao Papa Francisco



Jani Zhao, de 29 anos, é natural de Leiria. A atriz tem integrado projetos em Portugal no cinema, televisão e teatro. "Patrulha da Noite" ou a série juvenil "Rebelde Way" foram alguns dos projetos da televisão portuguesa em que Jani Zhao se distinguiu. Indya Moore e Vincent Regan.Jani Zhao, de 29 anos, é natural de Leiria. A atriz tem integrado projetos em Portugal no cinema, televisão e teatro. "Patrulha da Noite" ou a série juvenil "Rebelde Way" foram alguns dos projetos da televisão portuguesa em que Jani Zhao se distinguiu.

A atriz portuguesa Jani Zhao vai integrar o elenco do próximo filme "Aquaman", segundo avançou o The Hollywood Reporter.A participação de Jani Zhao foi confirmada na sexta-feira, juntamente com nomes como