Atriz regista aniversário do filho com fotografia de ex-marido nu

Luana e Pedro assumiram rutura há pouco tempo. Ambos vivem em Portugal.

A brasileira Luana Piovani registou o aniversário do filho com a publicação de uma fotografia do ex-companheiro despido.



A atriz anunciou recentemente a separação com Pedro Scooby, no entanto o ex-casal mantém a amizade e mostra carinho um para com o outro. Ambos a viver em Portugal, esta quarta-feira a atriz não quis deixar passar em branco o aniversário do filho mais velho, Dom, que completou sete anos de idade dia 26.



Luana, para além de parabenizar o filho, fez uma homenagem 'caricata' a Pedro Scooby.

"O Dom fez 7 anos. É um momento transformador. Ele é um rapaz inteligente, brincalhão e talentoso. Ja é uma figura no mundo do skate! E é aqui que entra o Pedro. O aniversário é do Dom, mas a homenagem vai para o pai: um homem que tem a coragem de evoluir", pode ler-se no início da legenda das fotografias publicadas pela atriz.

Na primeira imagem pode ver-se Pedro Scooby a encobrir o órgão sexual enquanto segura Dom ao colo (também sem roupa), quando ainda era bebé.

"É difícil amadurecer e sei o peso que isso nos traz mas olho para ti com orgulho pela escolha que fiz há oito anos. Estou-te grata por me estenderes a mão neste momento difícil. Tu fazes-me ver o futuro e a nossa família de uma forma mais colorida. Quero que saibas que serás sempre o meu outro lado da força, a minha potência. Sempre juntos, mesmo longe. Lembras-te?", continuou, recordando que Pedro está a participar numa campanha internacional relacionada com o surf, na Nazaré.

"Feliz aniversário Dom, és o meu presente divino. E parabéns, Pedro. Nunca nos esquecemos do primeiro Scoobinho. Recentemente, houve rumores de que o casal se terá reconciliado.