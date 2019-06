Bandeira de Portugal é destaque no novo trailer da série 'La Casa de Papel'

Depois de chegarem a águas internacionais num barco com a bandeira portuguesa, separam-se e aproveitam o dinheiro roubado no assalto à Casa da Moeda, mas por pouco tempo.



O rapto de um dos elementos muda os planos do bandon do 'El Profesor' e um novo golpe começa a ser delineado.







Foi desvendado um novo trailer da série espanhola de sucesso da Netflix, "La Casa de Papel", e com ele um detalhe misterioso.A bandeira de Portugal é destaque nos primeiros segundos do vídeo promocional que promete uma história reformulada.Nestas novas imagens é possível perceber que o grupo tem um novo desafio em mãos e promete novamente dar que falar.