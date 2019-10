Banif perde 984 milhões de euros com notícias da TVI

A TVI está acusada de ofensa à reputação económica do Banif e o diretor de informação do canal, Sérgio Figueiredo, de desobediência qualificada e ofensa à reputação.Em causa estão as notícias avançadas pela TVI a 13 de dezembro de 2015 e que terão precipitado o fecho da instituição, na sequência de uma corrida dos clientes ao banco para levantamento dos depósitos.De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a que oteve agora acesso, "na sequência da notícia a situação de liquidez do Banif degradou-se pela diminuição dos depósitos dos clientes, que caíram 984 milhões" de euros numa semana. Além disso, a posição de liquidez, que se cifrava em 183 milhões de euros antes da divulgação da notícia, caiu para 45 milhões passados dois dias.O MP acusa Sérgio Figueiredo de ter noticiado que o Governo ia avançar com a resolução do banco "sem assegurar ao Banif a possibilidade de se pronunciar em momento prévio" e sem se "asseverar, com segurança, da fiabilidade das informações que possuía", como "era o seu dever e como diretor de informação lhe era exigível".Por isso, o MP defende que Sérgio Figueiredo "não se opôs a que notícia falsa fosse difundida", apesar de "saber que sendo verdadeiro ou falso, tal conteúdo era prejudicial e ofensivo da credibilidade, consideração e prestígio, confiança e reputação" do Banif.contactou fonte oficial da TVI e Sérgio Figueiredo que não quiseram pronunciar-se sobre a acusação.