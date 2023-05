A CMTV preparou uma superemissão especial para o Benfica-Sp. Braga de hoje, que pode ser decisivo para o título. Os percursos das duas equipas até ao estádio podem ser vistos em direto no canal do Correio da Manhã. Haverá também reportagem com os adeptos, em Lisboa e em Braga. Será ainda dada toda a atenção à operação de segurança que envolve este jogo de alto risco e que será jogado no Estádio da Luz.



O encontro desta noite terá acompanhamento em direto e ao segundo a partir das 20h30 no ‘Golos’, com os comentários de Diamantino Miranda, Jorge Amaral e Marco Pina. Logo depois do apito final, todas as reações vão estar em destaque na ‘Liga D’Ouro’. Na condução dos dois formatos estará Mariana Águas, que regressa hoje ao ecrã

CMTV, cerca de cinco meses depois de ter sido mãe pela primeira vez.



“Hoje é um dia muito importante para a Liga. O Benfica-Sp. Braga pode ser o jogo do título. Vamos, como sempre, preparar a melhor emissão da televisão portuguesa e com um reforço de peso, que é a Mariana Águas. Como sempre, os últimos meses foram de muito trabalho e muitas notícias nos nossos programas, que continuam a ser líderes de audiência. Agora, com a Mariana Águas de volta, ficamos ainda mais fortes”, afirma Pedro Carreira, subdiretor do canal do Correio da Manhã.





Por outro lado, Mariana Águas reconhece que é bom estar de volta. “Regresso num dia muito importante para o campeonato e é entusiasmante regressar numa altura tão marcante. É o momento de todas as decisões e fico contente por fazer parte do trabalho nesta fase tão decisiva”, acrescenta Mariana Águas.