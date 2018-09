Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brad Pitt e Jennifer Aniston passam férias em Itália

Brad traiu atriz com Angelina Jolie, com quem acabou por casar, mas voltou para os braços de Aniston. Casal está na mansão de George Clooney, no Lago de Como.

