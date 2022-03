A Comissão Europeia abriu uma investigação formal ao acordo entre a Alphabet, dona da Google, e a Meta, que detém o Facebook, sobre serviços de publicidade online. Bruxelas quer averiguar se o pacto entre as duas gigantes tecnológicas, celebrado em setembro de 2018, violou as regras de concorrência da União Europeia (UE), excluindo serviços concorrentes da Google. Segundo a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, o acordo pode “distorcer a concorrência num mercado já altamente concentrado, em detrimento de tecnologias concorrentes de publicidade em linha, editores e, em última análise, consumidores”.









O polémico tratado, que ficou conhecido como ‘Jedi Blue’, permite que a Meta utilize a tecnologia da Google nos leilões do espaço publicitário e, segundo um processo já aberto na Justiça norte-americana, visa estabelecer o domínio dos dois grupos no mercado da publicidade em linha. Um porta-voz da Google afirma que “as alegações feitas sobre este acordo são falsas”. E acrescenta: “Este é um acordo público, documentado e em prol da concorrência (...). Estamos disponíveis para responder a quaisquer perguntas que a Comissão Europeia possa ter.”

Antes de ser investigado pela Europa, o ‘Jedi Blue’ já foi alvo de 15 processos nos EUA, com os procuradores-gerais a acusarem as duas maiores empresas de tecnologia do Mundo, que juntas controlam mais de 50% do mercado da publicidade digital, de se aliaram para economizar dinheiro e eliminar a concorrência.