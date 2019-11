Canais nacionais com 16 novelas no ar e 11 são repetições

A partir de segunda-feira, a televisão portuguesa em sinal aberto vai viver uma situação verdadeiramente inusitada : RTP 1, SIC e TVI vão ter 16 telenovelas em antena, sendo que 11 são repetições, ou seja, quase 70% da ficção emitida de segunda a sexta-feira.O maior contribuidor para estes números é a TVI. Além das novelas inéditas ‘Na Corda Bamba’ e ‘Prisioneira’, emitidas em horário nobre, o canal de Queluz de Baixo começa a repor esta segunda-feira ‘Mundo ao Contrário’ (emitida originalmente em 2013) e ‘Louco Amor’ (2012/13), após as 23h45. Estas repetições juntam-se a ‘Mar de Paixão’ (2010/11), ‘Remédio Santo’ (2011/12) e ‘Saber Amar’ (2003), transmitidas durante a madrugada, e ‘Belmonte’ (2013/14) e ‘Doce Tentação’ (2012/13), que passam após a hora do almoço.A grelha divulgada pelo canal mostra que a reposição de telenovelas vai ocupar cerca de 4 horas e meia da programação de cada dia. Contas feitas, a TVI vai ter em antena nove novelas, mas apenas duas em estreia (que ocupam 2 horas de grelha).Já a SIC terá cinco produções: três inéditas (as portuguesas ‘Nazaré’ e ‘Terra Brava’, e a brasileira ‘A Dona do Pedaço’), e duas em repetição (‘Amor Maior’, que passou entre 2016 e 2017, e ‘Amor à Vida’, que esteve em antena em 2013 e 2014) - são transmitidas à tarde.Por último, a RTP 1 repete a série ao estilo novela ‘Bem-Vindos a Beirais’ (2013 a 2016), após o ‘Jornal da Tarde’, e a novela ‘O Sábio’ (2017/18), que está a ser exibida nas madrugadas.