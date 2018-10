Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP repete emissão durante 5 horas e meia

Canais RTP1 e RTP 3 emitem o mesmo conteúdo em vários períodos: ‘Bom Dia Portugal’, ‘Jornal da Tarde’ e ‘Telejornal’ passam nos dois canais.

Por Duarte Faria | 01:30

As recentes alterações na grelha de programação da RTP 3 fizeram aumentar a repetição de programas entre o canal de informação da TV pública e a RTP 1. Atualmente, RTP 1 e RTP 3 têm emissão repetida durante 5 horas e meia, todos os dias.



As repetições acontecem entre as 06h30 e as 10h00, com a transmissão simultânea do ‘Bom Dia Portugal’, e agora também entre as 13h00 e as 14h00, com o ‘Jornal da Tarde’, e entre as 20h00 e as 21h00, com o ‘Telejornal’. Ou seja, durante boa parte do dia os dois canais, presentes na Televisão Digital Terrestre (TDT), têm a mesma oferta. Esta é uma situação que desagrada os telespectadores da RTP, que têm feito chegar as suas reclamações ao Provedor do Telespectador.



Os portugueses querem que a RTP 3, que está presente na TDT desde dezembro de 2016, "represente um ganho, aumentando a diversidade da oferta e não apenas uma repetição daquilo que podem ver na RTP 1", afirma o provedor Jorge Wemans (ex-diretor da RTP 2), em funções desde 2016.



O CM questionou a RTP sobre esta situação mas, para já, a empresa pública recusou comentar. O Conselho de Opinião da RTP tomou a mesma posição.



Além da emissão simultânea, a RTP 1 e RTP 3 transmitem ainda diversos programas em repetição, em diferentes horários e dias da semana. São os casos de ‘Manchetes 3’ , ‘Grande Entrevista’, ‘Fronteiras XXI’ e ‘Todas as Palavras’, entre outros conteúdos.