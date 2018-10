Paulo Dentinho deixa o lugar de diretor de informação da RTP

Jornalista pôs o lugar à disposição após polémico post sobre caso de violação de Ronaldo e direção decidiu afastá-lo.

"Há violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc. Depende do estatuto delas mas, sobretudo, do estatuto deles", começou por escrever Paulo Dentinho numa publicação partilhada no grupo fechado a amigos do Facebook e que, uma hora mais tarde, decidiu eliminar, com receio de que "a linguagem mais dura" pudesse desagradar a algumas pessoas.

Paulo Dentinho vai deixar de ser director de Informação da RTP, na sequência da controvérsia referente ao texto que publicou sobre violações (com referências indiretas a Ronaldo) na rede social Facebook. Paulo Dentinho tinha colocado o seu lugar à disposição da administração, que decidiu que Dentinho não tem condições para continuar à frente da Informação do canal de serviço público.Na terça-feira, o Conselho de Redacção divulgou um comunicado em que contava que quando questionou Paulo Dentinho sobre o caso das duas publicações no Facebook, este se recusou a responder a perguntas, fazendo apenas uma declaração em que dizia haver na empresa um complot montado contra si.Paulo Dentinho será substituído dentro de poucos dias, apurou omas vai manter-se à frente da direção de informação até ser escolhido o seu substituto. O jornalista também vai continuar a trabalhar na estação pública, abandonando o lugar de direção para voltar à função de repórter.O director de informação foi acusado de estar a referir-se a Cristiano Ronaldo e ao caso da alegada violação a Kathryn Mayorga, em 2009. Manuela Brandão, porta-voz da Gestifute, empresa que gere a carreira do jogador, foi das primeiras a reagir. "Há directores de primeira, directores de segunda e aqueles que nunca na p. da vida deviam ocupar um lugar de tamanha responsabilidade por não terem o mínimo exigível de qualidade, profissionalismo, isenção, carácter, credibilidade e bom senso", escreveu na rede social Facebook.