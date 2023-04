O processo que envolve Hugo Cadete, jornalista da RTP suspenso em outubro de 2022 por estar acusado de ter “olhado fixamente” para o seu superior, Hélder Silva, quando ambos se encontravam no parque de estacionamento da empresa, continua a gerar uma “guerra civil” no canal do Estado.



O CM teve acesso aos e-mails enviados por Carlos Daniel, diretor do Centro de Produção Norte (CPN), e Hélder Silva, editor executivo, ao Conselho de Redação (CR), onde assumem que pretendem avançar com processos judiciais depois do parecer emitido por este organismo.









Ver comentários