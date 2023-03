O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, também vai participar na ‘Redação Aberta’ do CM e da CMTV, segunda-feira, 20 de março. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha garantido a sua presença.





O canal televisivo docomemora 10 anos de existência na sexta-feira, dia 17, e o jornal nasceu no Dia do Pai de 1979, pelo que celebra 44 anos no próximo domingo. Duas datas que serão assinaladas com uma iniciativa inédita: oe avão abrir as portas da redação e mostrar aos leitores e telespectadores como é produzido o maior jornal português e o canal líder de audiências no cabo. Será segunda-feira, 20 de março.e a informação dapassarão leitores, assinantes, telespectadores, parceiros, comentadores e convidados especiais, que terão oportunidade de conhecer de perto as equipas doe da. Marcelo Rebelo de Sousa e Carlos Moedas vão estar presentes, entre outras individualidades.“O dia de ‘Redação Aberta’ procura valorizar, reforçar e homenagear a comunidade de leitores e telespectadores que nos acompanha neste projeto editorial”, afirma Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto. O dia aberto irá decorrer sob o lema ‘Jornalismo, liberdade, democracia’, homenageando a importância da comunicação social na construção e reforço do Estado de direito democrático.