Casa de Igrejas Caeiro vai ser alojamento

Radialista deixou residência à Fundação Marquês de Pombal para que fosse transformada em museu.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A casa de Igrejas Caeiro, deixada em testamento à Fundação Marquês de Pombal (FMP) para que fosse transformada em Casa Museu/Museu da Rádio, vai servir para alojamento local.



Apesar do desejo manifesto pelo locutor de rádio, ator e apresentador de televisão desaparecido em 2012, o espaço, concebido pelo arquiteto Keil do Amaral no Alto do Lagoal, em Caxias, vai acolher visitantes, o que está a provocar a ira de algumas figuras públicas. João Soares, ex- -ministro da Cultura, foi um dos que lamentou o destino do espaço nas redes sociais.



Isaltino Morais, que acumula o cargo de Presidente da Câmara de Oeiras com o de presidente da FMP (embora não receba qualquer remuneração pelo último cargo), diz ao CM que não havia outra solução. "A vertente de alojamento local é para dar sustentabilidade ao núcleo cultural. É a única hipótese de a Fundação ter capacidade financeira para fazer nascer o núcleo museológico", afirma.



O responsável garante que o projeto da FMP respeitará tanto a traça arquitetónica como o recheio da casa, que inclui, além de um espólio radiofónico (que é cópia, já que o original foi doado por Igrejas Caeiro à RTP), livros, móveis, correspondência e alguns quadros.



"A Fundação tem investido muito dinheiro – cerca de 400 mil euros –para a conservação e requalificação [dos bens]. Alguns móveis, já com cerca de 50/60 anos, terão de ser recuperados, para também ficarem na casa", conclui.