Cláudio Ramos visita casa do ‘Big Brother’

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cláudio Ramos, o apresentador da próxima temporada do ‘Big Brother’ (TVI), visitou esta terça-feira à tarde a casa onde vão ficar instalados os concorrentes da edição 2020, que arranca em março. "A casa é maravilhosa. Superou as minhas expectativas e vai superar as de qualquer pessoa que esteja em casa a ver o programa", defendeu o apresentador, acrescentando que a escolha da moradia de luxo perto da Ericeira, em Mafra, é...