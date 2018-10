Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM aumenta liderança histórica na imprensa

Correio da Manhã continua a ser a publicação preferida dos portugueses e aumentou a quota de mercado para 62,8%.

Por Duarte Faria | 01:30

Entre janeiro e agosto deste ano, o Correio da Manhã manteve-se o jornal preferido dos portugueses, com um volume de vendas diárias em banca muito superior a todas as outras publicações nacionais.



Segundo os dados divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), nos primeiros nove meses deste ano o CM vendeu uma média de 81 049 exemplares por dia em banca.



Contabilizadas as vendas a partir de julho, mês em que o ‘Diário de Notícias’ em papel passou a semanário, o Correio da Manhã alcança uma quota de mercado histórica de 62,8%. Isto significa que em cada 100 pessoas que compram um diário generalista, quase 63 optam pelo CM.



No segundo lugar da tabela dos maiores jornais e revistas de informação nacionais continua a estar o ‘Expresso’. O semanário vendeu uma média de 56 978 exemplares, sofrendo uma quebra de 9,4% face a igual período do ano passado.



O ‘Jornal de Notícias’ mantém-se na terceira posição da tabela, com 34 957 jornais vendidos por dia, o que representa uma descida de 9,5%.



O quarto lugar volta a pertencer ao ‘Record’. O diário desportivo vendeu em média 29 852 exemplares por dia. Já a revista ‘Sábado’, que ocupa o quinto lugar, registou vendas médias semanais de 22 285 exemplares. Depois surge a ‘Visão’, com 18 479 exemplares vendidos.



Logo a seguir vem o generalista ‘Público’, com 13 129 exemplares por dia, seguido do desportivo ‘O Jogo’, com uma média de 11 688 vendas em banca (menos 4,7% do que o registado nos primeiros seis meses do ano passado).



Em último lugar, e a registar a maior quebra no período em análise, encontra-se o ‘Diário de Notícias’: caiu 19%, ou seja, vendeu menos 6 205 exemplares por edição.



De referir ainda que o diário ‘i’, o semanário ‘Sol’ e o desportivo ‘A Bola’ optaram por não ser auditados pela APCT.