CM com liderança histórica na imprensa

Correio da Manhã é a publicação preferida dos portugueses, com quase 60% do mercado.

Por Duarte Faria | 01:30

O Correio da Manhã continua a ser o jornal preferido dos portugueses, com um volume de vendas diário muito superior a todas as outras publicações.



Segundo os dados divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), nos primeiros quatro meses do ano o CM vendeu uma média de 80 472 exemplares por dia em banca, alcançando uma quota de mercado de 59,9%, uma subida de 0,7 pontos percentuais face ao período homólogo do ano passado.



Isto significa que em cada 100 pessoas que compram um diário generalista, 60 optam por um exemplar do CM.



Em segundo lugar na tabela dos maiores jornais e revistas de informação nacionais está o semanário ‘Expresso’, com 56 922 exemplares vendidos em banca. Na terceira posição continua o ‘Jornal de Notícias’, com uma média de venda diária em banca de 35 119 exemplares.



O ‘Record’ surge no quarto lugar. Vende em banca 28 935 exemplares por dia, enquanto o quinto posto pertence à ‘Sábado’, com uma venda em banca semanal de 21 525 exemplares. Logo a seguir surge a ‘Visão’, com uma média de 17 121.



Em sétimo lugar está o ‘Público’ com 12 510 exemplares, seguido do desportivo ‘O Jogo’, com 11 028.



A fechar a lista está o ‘Diário de Notícias’, que vende 6183 jornais por dia .