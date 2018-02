Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM mantém liderança nas vendas em banca

Em 2017, Correio da Manhã vendeu, em média, 86 519 exemplares por dia e atingiu 59,5% de quota de mercado.

Por Duarte Faria | 01:30

No ano passado, o Correio da Manhã manteve a posição de jornal mais vendido em Portugal, segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), ontem divulgados. Entre janeiro e dezembro, o CM vendeu em banca uma média de 86 519 exemplares por dia, o que representa uma quota de mercado de 59,5% entre a imprensa generalista. Ou seja, em cada 100 compradores de jornais no nosso país, perto de 60 optam por um exemplar do CM.



Em segundo lugar na tabela de jornais e revistas de informação mais vendidos em banca surge o semanário ‘Expresso’, com uma média de 61 912 exemplares por edição (quebra de 8,9%), seguido do ‘Jornal de Notícias’, com 38 059 exemplares (menos 10%).



O diário desportivo ‘Record’ mantém-se na quarta posição com uma média de 32 280 cópias vendidas diariamente (menos 14,3%). Logo a seguir surge a revista semanal ‘Sábado’, com 23 186 exemplares (uma queda de 12,5%).



A ‘Visão’ ocupa o sexto posto da tabela, com 21 375 exemplares semanais e um crescimento de 1,3% no número de compradores, tornando-se na única publicação a recuperar compradores em 2017. O ‘Público’ surge a seguir, com uma média de 13 328 jornais vendidos por dia (menos 0,3%), seguido do desportivo ‘O Jogo’, com 12 055 exemplares diários, uma quebra de 9,2%.



Em último lugar está o ‘Diário de Notícias’, que vendeu 7 408 jornais por edição, ou seja, menos 19,7% quando comparado com o ano anterior.



No que diz respeito às vendas somadas dos quatro diários generalistas, a quebra foi de 9,9%, o que representa menos 15 927 exemplares vendidos diariamente.



De referir ainda que tanto o semanário ‘Sol’ como o diário ‘i’ deixaram de ser auditados, por opção própria, pela APCT, seguindo o exemplo de ‘A Bola’.