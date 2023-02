O Correio da Manhã, a CMTV e a Câmara Municipal do Porto realizam, na próxima quinta-feira, 2 de março, no Teatro Rivoli, a conferência ‘Livre de drogas’, sobre o consumo e o tráfico de droga, chaga social que tem afetado de forma particular a cidade Invicta. Marcada para as 11h30, esta conferência/debate contará com uma intervenção de abertura do diretor-geral editorial da Cofina, Carlos Rodrigues, e, no encerramento, com o discurso de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.









