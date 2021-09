De acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), relativos aos seis primeiros meses do ano, revelados esta terça-feira, o CM tem uma quota de mercado de 61,6%. Ou seja, em cada 100 compradores da imprensa diária generalista, quase 62 optam por comprar um exemplar do Correio da Manhã.



O Correio da Manhã é, cada vez mais, o jornal diário preferido dos portugueses.De acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), relativos aos seis primeiros meses do ano, revelados esta terça-feira, o CM tem uma quota de mercado de 61,6%. Ou seja, em cada 100 compradores da imprensa diária generalista, quase 62 optam por comprar um exemplar do Correio da Manhã.

Vendas de janeiro a junho de 2021 dos maiores jornais diários FOTO: DR









Num período em que se continuaram a sentir os efeitos da crise na imprensa nacional, devido à pandemia de Covid-19, o CM vendeu em banca uma média de 51 386 exemplares por dia e alcançou um feito histórico: ultrapassou o ‘Jornal de Notícias’ nas vendas em banca no distrito de Aveiro. Desta forma, o CM lidera agora as vendas em 15 dos 18 distritos do continente e é o diário nacional com mais vendas na Madeira e Açores.









Leia também CMTV lidera audiências há 49 meses e cresce 31% Em segundo lugar ficou o ‘JN’, com uma média de 19 819 exemplares por edição (menos 16,8% quando em comparação com o período homólogo do ano passado). Seguem-se o ‘Público’, com 10 500 exemplares (quebra de 7,4%) e o ‘Diário de Notícias’, com 1747 jornais vendidos (menos 39,3%). Entre os diários, referência ainda para os desportivos ‘Record’, com 18 131 exemplares vendidos (uma subida de 3,8%), e ‘O Jogo’, com 6222 cópias vendidas.

Se contabilizados também os semanários, o Correio da Manhã foi em junho líder absoluto de vendas em banca entre os jornais portugueses pelo segundo mês consecutivo. O CM vendeu mais do que a concorrência em maio e junho e ultrapassou o ‘Expresso’. Entre as news magazines, a ‘Sábado’ continua a liderar o segmento, com uma média de 17 288 revistas vendidas todas as semanas. A ‘Visão’ vendeu 11 333 exemplares. Os diários ‘Inevitável’ e ‘A Bola’, e os semanários ‘Nascer do Sol’ e ‘Novo’ não são auditados pela APCT, por opção própria.

pormenores



Plataformas



O CM é também líder na TV e online. A CMTV é o canal de eleição dos portugueses no cabo e vence audiências há 56 meses consecutivos. Tem mais telespectadores que a conjugação dos consumos totais dos seus principais concorrentes: SIC Notícias, TVI24 e RTP3. O site do CM lidera a informação na internet.





Revistas de televisão



Em maio e junho, a ‘TV Guia’ ultrapassou a ‘TV 7 Dias’ nas vendas em banca e tornou-se líder do segmento das revistas de televisão. Foi a única publicação a recuperar, já que a ‘TV Mais’ também perdeu leitores.