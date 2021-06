O Correio da Manhã continua a ser o jornal diário preferido dos portugueses. De acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), relativos aos três primeiros meses do ano, esta segunda-feira revelados, o CM tem uma quota de mercado de 63%. Ou seja, em cada 100 compradores da imprensa diária generalista, 63 optam pelo Correio da Manhã.













Num período em que se agravou a crise na imprensa nacional, devido à pandemia de Covid-19, o CM vendeu em banca uma média de 50 899 exemplares por dia.

De referir ainda o ‘Diário de Notícias’, que voltou a sair todos os dias desde o fim do ano passado e que vendeu 2038 exemplares. Nos diários desportivos, o ‘Record’ vendeu 17 747 jornais por dia e ‘O Jogo’ 6014.



Entre as news magazines, a ‘Sábado’ continua a liderar o segmento, com uma média de 17 819 revistas vendidas todas as semanas, e a ‘Visão’ 11 517. O ‘Inevitável’ e ‘A Bola’ não são auditados, por opção própria.