A CMTV celebra 10 anos (de muitos sucessos) no próximo dia 17 e, para assinalar este momento especial, vai estar ainda mais perto dos telespectadores, exibindo uma série de reportagens com os jornalistas do canal espalhados pelo País que, diariamente, fazem tudo para que a estação do Correio da Manhã seja de todos os portugueses.









Ver comentários