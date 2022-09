CMTV com o melhor resultado de sempre também no horário nobre

A CMTV garantiu o melhor resultado, no mês de agosto, também no horário nobre, período de maior consumo de televisão e faturação publicitária.

O canal do Correio da Manhã conseguiu 5,57% de share nesta faixa horária, mais que os seus concorrentes juntos. O canal CNN, obteve um share de 2,57%, a SIC Notícias alcançou 1,97% e a RTP 3 ficou-se pelos 0,61%.

A CMTV conseguiu um share mensal recorde de 5,93% em agosto, também mais que os seus concorrentes juntos. O canal CNN, obteve um share de 2,92%, a SIC Notícias alcançou 2,19% e a RTP 3 ficou-se pelos 0,67%.

O canal do CM, líder na informação do cabo, teve uma média de dois milhões seiscentos e noventa e seis mil contactos por dia, no mês de agosto.

Os valores apresentados são da responsabilidade da GFK.