A CMTV continua a ser líder incondicional de informação em Portugal. Em setembro, o canal do Correio da Manhã voltou a ser o mais visto no horário nobre, período de maior consumo televisivo e, consequentemente, de maior investimento publicitário, ao registar um share de 5,18% nesta faixa horária (das 19h à 1h), o que equivale a 190 145 telespectadores em média em cada dia do mês.









