CMTV é líder há 20 meses consecutivos

Televisão do Correio da Manhã subiu para 3,6% de share médio mensal em agosto.

17:19

A CMTV alargou a liderança do mercado de informação nacional na televisão por cabo no mês de agosto, e ganha a toda a concorrência há 20 meses seguidos. A televisão do Correio da Manhã subiu para 3,6% de share médio mensal em agosto, mais uma décima que no mês anterior. Este resultado equivale a 65700 espectadores ligados à CMTV, em média, a cada minuto do dia.



Com a vitória em agosto, a CMTV leva já 20 meses consecutivos de liderança, ou seja, é líder em todo o ano de 2018, tal como já era no ano passado.Bem longe ficam os principais concorrentes da CMTV, canal 8 de todas as plataformas de cabo. Tanto a SIC Notícias como a TVI 24 fecharam o mês de agosto com 2% de share médio mensal, o que equivale a 36800 espectadores em cada minuto dia ligados à SIC Notícias, mais 500 espectadores que a TVI24.



Também no horário nobre, a CMTV voltou a liderar o consumo entre os canais de informação nacional no cabo, algo particularmente relevante visto tratar-se do horário de maior consumo e investimento publicitário.



Mais atrás ficou a RTP3. A estação de notícias da empresa do Estado registou um share médio mensal de 0,8% no cabo, o equivalente a uma média de 14800 espectadores em cada minuto do dia. Todos os dados são da responsabilidade da GFK, empresa que mede as audiências televisivas em Portugal.