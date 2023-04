CMTV líder cresce 19,2% em março

é a estação líder na informação nacional no mês de março. Cresceu 19,2% em relação ao período homólogo do ano passado. Lidera a informação, sem qualquer interrupção, há 331 dias consecutivos.No mês de março, a televisão doregistou um share médio de 4,8%, muito acima de todos os concorrentes, como o canal CNN, que caiu, em relação ao período homólogo do ano passado, mais de 30%, para um share médio mensal de 3,2%. A SIC Notícias registou 2%.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.