CMTV reforça distribuição internacional

A CMTV reforçou a sua distribuição internacional com a assinatura de um acordo com a empresa Thema. Este novo contrato permite chegar a milhares de subscritores de língua portuguesa em territórios como França, Suíça, Bélgica e Luxemburgo.

“É uma enorme satisfação podermos estar junto destas novas comunidades que falam português. São pessoas que anseiam pela CMTV porque lhes é relevante. Atingirmos mais pessoas no ano do nosso 10.º aniversário é mais um motivo de celebração”, afirma Francisco Penim, responsável pela internacionalização do canal.

A CMTV já é transmitida em Angola, Moçambique, Cabo Verde, França, Canadá e EUA.