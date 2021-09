faz, mais uma vez, história em agosto. As audiências do canal dovoltaram a registar um crescimento acentuado, sobretudo no horário nobre.No período entre as 19h00 e a 01h00, o de maior consumo televisivo, logo de maior investimento publicitário, aregistou mesmo, no último mês, o seu melhor share de sempre: 4,46%, o que representa perto de 1 milhão e 730 mil espectadores por dia, de acordo com os dados oficiais da GfK. Este resultado constitui um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.