A CMTV continua a fazer história. Em fevereiro, o canal do Correio da Manhã registou o seu 50º mês no comando do mercado de informação nacional no cabo e até reforçou a liderança ao registar um crescimento de 35,6%, quando em comparação com o período homólogo do ano passado. Além disso, a televisão do Correio da Manhã ganha as audiências há 914 dias seguidos.





CMTV obteve um share médio de 4,2%, o que corresponde a 107 mil e 879 telespectadores a cada minuto do dia. Contas feitas, tem mais audiência do que o total de todos os seus concorrentes juntos. Segundo os dados da GFK (empresa responsável pelas audiências de TV em Portugal), a SIC Notícias obteve 1,9% de share mensal, a TVI24 teve 1,2%, o seu pior resultado desde 2019, e a RTP 3 no cabo apenas 0,6%. De referir ainda que a audiência média total da CMTV no último mês foi de 2 milhões e 735 mil espectadores.



Também no horário nobre, a CMTV foi líder indiscutível (das 19h00 à 01h00 - horário de maior consumo, logo de maior investimento publicitário), com um share médio de 3,8%, o que significa 173 716 telespectadores a cada minuto, e subiu face ao período homólogo. Nesta faixa horária, o canal do CM somou uma audiência total de 1 milhão e 880 mil espectadores.





Recorde-se que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo (MEO, NOS, Nowo e Vodafone), mas não está ainda disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).