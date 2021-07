CMVM regista OPA da Pluris de Mário Ferreira sobre a Media Capital

A oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória da Pluris sobre a Media Capital foi esta terça-feira registada pela CMVM e os acionistas "poderão apenas alienar" a sua participação no contexto da oferta com início na quarta-feira.

A OPA foi preliminarmente anunciada pela Pluris, do empresário Mário Ferreira, que também é presidente do Conselho de Administração da Media Capital, em 25 de novembro do ano passado, na sequência da decisão da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A entidade reguladora considerou, na altura, "demonstrado o exercício concertado de influência dominante" sobre a dona da TVI, entre a Prisa (que na altura detinha a empresa) e a Pluris, até a alienação total da participação do grupo espanhol em 03 de novembro último.