Cofina em negociações exclusivas para comprar a TVI. Ações suspensas

A Cofina assinou um memorando com a Prisa para garantir negociações exclusivas para a compra da Media Capital, empresa que controla a TVI.

A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo Negócios junto de uma fonte conhecedora do processo. Fonte oficial da Cofina não comenta a informação.

A Cofina é dona do Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record, CMTV e outros meios. A Media Capital controla a TVI e a Rádio Comercial. A Prisa, que controla a Media Capital, não obteve luz verde da Autoridade da Concorrência para vender a empresa à Altice em 2017.

O jornal Expresso refere que o memorando foi assinado pelo CEO da Cofina, Paulo Fernandes, há três semanas e que nesta altura as negociações estão a ser levadas a sério.



Ações disparam antes de serem suspensas

Minutos antes do fecho da sessão as ações foram suspensas, "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", refere um comunicado à CMVM.



Logo depois da notícia do Expresso, as ações da Cofina, que seguiam a valorizar abaixo de 1% após três sessões seguidas em queda, dispararam acima de 6% a partir das 14h39 – os títulos passaram dos 42,1 cêntimos para 44 cêntimos.

Esta subida expressiva deu rapidamente lugar a uma descida moderada em torno dos 1,5%. À medida que surgiram novas informações na imprensa, os títulos da cotada voltaram a disparar um máximo de 6,71% para os 44,5 cêntimos, cotação em que seguiam a negociar até à suspensão.

Até às 15h43, haviam sido negociados praticamente 130.200 ações na sessão bolsista desta quarta-feira, um valor bem acima da média diária nos últimos seis meses fixada em cerca de 54.600. Desde o início de 2019, os títulos da Cofina acumulam uma desvalorização de 19,68% em bolsa.