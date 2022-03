Os militares no ativo estão revoltados com as declarações de comentadores da SIC à invasão russa da Ucrânia de que nas Forças Armadas há "traidores a trabalhar para a Rússia" - afirmações de Armando Marques Guedes, professor catedrático. Este especialista em geopolítica denunciou, num comentário naquele canal, "um coronel e outros oficiais generais", sem os nomear.