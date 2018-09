Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Comic Con é sucesso para todas as idades”

Paulo Rocha Cardoso já sonha com a próxima edição do festival de cultura pop.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A Comic Con Portugal 2018 – que terminou este domingo, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras – foi "um sucesso" e, embora as contas ainda não estejam fechadas, o diretor, Paulo Rocha Cardoso, está confiante de que superou os 100 mil visitantes esperados.



"Para nós, bastava que houvesse mais uma pessoa do que no ano passado e já seria um êxito", diz o diretor da iniciativa, que se congratula com "a satisfação manifestada pelo público".



"As pessoas estavam divertidas, agradadas com a organização, e muita gente nos veio agradecer por esta edição", diz Paulo Rocha Cardoso, que garantiu estar já a pensar na edição de 2019.



"Temos vindo a melhorar todos os anos e acredito que em 2019 proporcionaremos ao público uma experiência ainda mais interessante e rica – porque é para isso que trabalhamos. Mas ainda não posso adiantar nada. Nem sequer os artistas que estamos a pensar convidar..."



Sobre o público, o responsável garante que "este ano houve público novo, além daquele que regressou", e que a Comic Con é "um fenómeno que atinge todas as idades". "Este é o tipo de evento que faz qualquer pessoa gostar de estar cá. Até porque esse é o nosso lema: assume-te como és", conclui o diretor.



PORMENORES

Pai da Mónica veio cá

Entre os convidados desta edição, passaram por Algés os atores Nicholas Hoult (da série de filmes ‘X-Men’) e Dolph Lundgren (o eterno rival de Stallone de ‘Rocky IV’). Mas também Maurício de Sousa, o criador da famosa ‘Turma da Mônica’.



Evento nasceu há 48 anos

A primeira vez que se realizou este festival de cultura pop foi em San Diego, nos EUA, ainda com um nome diferente (Comic Con San Diego), no ano de 1970. Atualmente, realizam-se estes eventos em 14 países, incluindo Índia, Filipinas, Arábia Saudita, Roménia, Rússia e Brasil.