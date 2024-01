Comissão executiva da GMG diz que solução "só poderá resultar" de sinergias conjuntas entre fundo e grupo Bel

A Comissão Executiva da Global Media disse esta quinta-feira aos trabalhadores que uma solução de "curto e médio prazo só poderá resultar" de sinergias e soluções financeiras encontradas em conjunto pelos representantes do fundo e do grupo Bel.

"Nas últimas semanas, especialmente após um comunicado tornado público por alguns acionistas da Global Media Group (GMG), não têm faltado as tentativas de transmitir uma imagem de profunda divergência e discórdia entre os acionistas deste grupo, nomeadamente entre os sócios das Páginas Civilizadas, empresa detentora da maioria do capital da GMG, imagem essa que não corresponde de todo à realidade", refere a Comissão Executiva numa nota aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.

"O que existe, isso sim, é uma divergência normal, e por vezes até salutar, relativamente à análise e balanço feitos sobre as opções das últimas gestões" da GMG, prossegue a Comissão Executiva liderada por José Paulo Fafe.

No entanto, "cientes de que uma solução de curto e médio prazo para o GMG só poderá resultar das sinergias e soluções financeiras encontradas em conjunto pelos representantes do World Opportunity Fund [WOF] e do grupo Bel [de Marco Galinha], sócios na referida Páginas Civilizadas, garantimos o nosso total foco em implementar medidas concretas que permitam, de forma eficaz e sustentada, contornar a grave situação financeira que este grupo vive e prepará-lo para os enormes e decisivos desafios com que se deparam", adianta.

As prioridades "neste momento" são "garantir o quanto antes a normalização dos salários e reforçar os mecanismos financeiros e de tesouraria que garantam atempadamente o cabal cumprimento de todas as obrigações".

Os salários dos trabalhadores do Açoriano Oriental foram pagos na semana passada, hoje foram processados os da TSF, mas ainda nem todos receberam, e faltam ainda os do Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN) e d' O Jogo, entre outros.

Além disso, "o próprio facto de todas as decisões da Comissão Executiva terem sido tomadas por consenso, leia-se, unanimidade, prova bem a sintonia e o claro entendimento existente entre os acionistas representados no seio deste órgão", adianta a Comissão Executiva.

"Mais do que nunca importa ter bem presente que só internamente entre todos os acionistas, administradores, gestores, funcionários e colaboradores" da GMG "se encontrarão as soluções para ultrapassar esta fase tão difícil que o grupo atravessa", conclui.

Entretanto, o ex-presidente executivo da Global Media Marco Galinha esclareceu esta quinta-feira que o grupo "não tem passivo de 50 milhões de euros" e que quando o fundo WOF "começou por incumprir" adiantou "verbas necessárias" para pagar salários.

"Pelo sentido de responsabilidade social e empresarial que sempre tivemos, quando o novo acionista começou por incumprir as suas responsabilidades, fomos nós que adiantámos as verbas necessárias para garantir o cumprimento dos primeiros dois meses da massa salarial de todo o grupo", salienta Marco Galinha, reiterando que "tendo-se continuado a verificar diversos incumprimentos por parte do novo acionista", foi decidido "já acionar todos os mecanismos legais e judiciais em defesa dos contratos assinados entre a WOF e as Páginas civilizadas".

De acordo com o Expresso, o empresário Marco Galinha avançou para tribunal com procedimento cautelar de arresto na Global Media.

Em 21 de setembro, o World Opportunity Fund adquiriu uma participação de 51% na empresa Páginas Civilizadas, proprietária direta da Global Media, ficando com 25,628% de participação social e dos direitos de voto na Global Media.