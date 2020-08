Conheça os atores e as atrizes mais bem pagos do mundo

Scarlett Johansson e Dwayne Johnson. Eles são os mais bem pagos do mundo do cinema. No decorrer do ano fiscal de 2019, a atriz que encarnou, no ano passado, a Viúva Negra em ‘Vingadores’ e participou ainda nos filmes ‘Marriage Story’ e ‘Jogo Rabbit’ (ambos indicados para os Óscares) arrecadou 47 milhões de euros, enquanto a ator que protagonizou mais dois filmes das sagas ‘Velocidade Furiosa’ e ‘Jumangi’ meteu ao bolso 73 milhões.Mas comecemos pelas senhoras. Na lista das atrizes mais bem pagas e logo a seguir a Scarlett Johansson, surge Jennifer Lopez com 39 milhões de euros de rendimentos, ela que entrou para o top muito graças ao filme ‘Ousadas e Golpistas’ no qual, aos 50 anos, decidiu tirar a roupa e fazer de stripper e acompanhante de luxo. O terceiro lugar é ocupado por Sofia Vergara com 36 milhões (recebeu 420 mil euros por cada episódio da série ‘Modern Family’), o quarto lugar pertence a Angelina Jolie com 29 milhões (a ‘ex’ de Brad Pitt deu novamente vida à vilã dos contos de fadas em ‘Malévola: Dona do Mal’) e a quinta posição é ocupada por Reese Whiterspoon, cujas participações nas séries ‘Little Fires Everywhere’, ‘Big Little Lies’ e ‘The Morning Show’ lhe valeram um chorudo cheque de 28 milhões.Quanto os atores mais bem pagos e depois de Dwayne Johnson, surgem Ryan Reynolds (2º lugar) com 60 milhões (valeram os filmes ‘Christmas Carol’ e ‘Esquadrão 6’), Mark Wahlberg (3º) com 49 milhões (o filme ‘Troco em Dobro’ e a participação em ‘Scooby’ alavancaram a conta bancária) e Ben Affleck (4º) com 46 milhões. A quinta posição da lista é ocupada por Vin Diesel, com 45 milhões, valor que fica a dever a sua grande fatia ao novo filme de ‘Velocidade Furiosa’.