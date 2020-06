Consumo de pornografia quase duplicou desde início da pandemia

Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou a Portugal e o País declarou o estado de emergência que o consumo de pornografia disparou para valores recorde.De acordo com os dados divulgados pelo Pornhub, a maior plataforma digital de conteúdos para adultos a nível mundial, a procura de vídeos pornográficos pelos portugueses passou de um aumento de 8% a 1 de março para 13,8% a 24 de maio, comparativamente com o período anterior à Covid-19.Os picos, por sua vez, foram registados a 24 (36,5%) e 27 de março (36,2%) - quando o Pornhub começou a oferecer o seu pacote premium (conteúdos pagos) para incentivar as pessoas a ficarem em casa - e a 4 (34,5%) e 8 de maio (33,5%), faz agora um mês. Os dias mais fortes da semana no nosso país são segunda e sexta-feira.Portugal segue assim a tendência global, com o consumo de pornografia a aumentar 10,9% em todo o Mundo entre 1 de março e 24 de maio - o pico foi alcançado a 25 de março (23,1%). Já a nível europeu, o crescimento foi de 14,6%.O relatório do Pornhub revela ainda que, no período em análise, foram feitas mais de 18 milhões de buscas que incluíam o termo ‘corona’, 1,4 milhões com a palavra ‘covid’ e 11 milhões com ‘quarentena’.Mais de 1100 vídeos com o tema ‘coronavírus’ foram inseridos na plataforma de conteúdos para adultos, bem como 9200 com o tema ‘quarentena’, com alguns deles a conquistarem mais de um milhão de visualizações.