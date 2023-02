Correio da Manhã a um euro: Aumento de vendas é arrasador no Norte

Correio da Manhã a 1 euro: Aumento de vendas é arrasador no Norte

regista um aumento de vendas em todos os distritos do País e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, mas é na região Norte que esse crescimento tem sido mais espetacular. Se a nível nacional o aumento global é de 12%, no Norte o crescimento é de 26%. Números esmagadores, sobretudo no Porto, onde oestá a crescer 37%.Estes resultados, fruto da remodelação gráfica e da aposta editorial em novos conteúdos e abordagens, sem perder nunca a proximidade com os leitores, explicam-se, também, pela iniciativa do cupão-desconto: o melhor jornal do País a apenas 1 euro de segunda a quinta-feira. Para tal, basta recortar os cupões que opublica aos sábados e domingos, na penúltima página do jornal. Depois, é só entregar o cupão respetivo no posto de venda aderente e levar para casa o seu jornal diário por apenas 1 euro. Pela nossa parte garantimos o rigor, a qualidade, a independência e a novidade de sempre. Ler jornais é saber mais e ocontinuará empenhado nessa luta de dar aos portugueses a melhor e mais completa informação.