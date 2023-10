Correio da Manhã é “o jornal que abraça o País”

De passagem pelo distrito de Vila Real como forma de agradecimento aos pontos de venda que diariamente fazem chegar o Correio da Manhã às mãos dos leitores, Carlos Rodrigues (diretor-geral editorial do CM e CMTV) e Francisco Penim (pivô do ‘Grande Jornal’ ao fim de semana), visitaram, ontem, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar, Alijó e Peso da Régua. Hoje, o périplo pelo distrito termina em Salto, Boticas e Valpaços. Mas fica já a certeza de que, em novembro, as equipas do CM voltam à estrada.





“Crescemos a norte! Crescemos no Porto! Vamos estar em Viana do Castelo em novembro e assim se completa a volta ao País. E em dezembro voltamos ao Porto para agradecer a subida de vendas”, garantiu Carlos Rodrigues, que sublinha a importância da região Norte para o projeto, onde “este tem crescido muito numa fase tão difícil” para a indústria. “Do papel não vamos abdicar. Oé o jornal que abraça o País”, afirma.

Recorde-se que, entre 9 de janeiro (quando o jornal apresentou a nova imagem gráfica) e 12 de outubro, as vendas em banca subiram 10% no Norte, com destaque para o Porto (subida de 14%).