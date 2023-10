CM visita Vila Real

A direção doe alguns dos rostos mais conhecidos davoltam a fazer as malas para, já na próxima segunda-feira, iniciarem uma nova ação de promoção, desta vez em Vila Real. Durante quatro dias, diferentes equipas visitam vários postos de venda espalhados pelo distrito, num gesto de reconhecimento do mérito das papelarias e quiosques sem os quais o jornal não poderia chegar às mãos dos portugueses. Eles são verdadeiros ‘embaixadores’ doa nível local e junto das populações.Esta iniciativa ganha ainda maior relevância numa altura em que ocontinua a registar uma significativa subida nas vendas. A nível nacional, entre 9 de janeiro, quando ochegou às bancas com uma nova imagem gráfica, e 12 de outubro, registou-se uma subida de 1%, com as regiões do Norte e Sul do País a verificarem um maior aumento das vendas - 10% e 9% -, com destaque para os distritos de Faro (mais 17%), Porto (subiram 14%) e Bragança (mais 9%).Na segunda-feira, Maya, apresentadora do ‘Noite das Estrelas’, e Paulo Oliveira Lima, diretor executivo doe da, vão andar pela cidade de Vila Real. Já na terça-feira, a jornalista Tânia Laranjo e José Luís Oliveira (editordo Centro e Trás-os-Montes) terão como destino pontos de venda em Vidago e Chaves.Na quarta-feira, será a vez de Francisco Penim e Carlos Rodrigues (diretor-geral editorial) visitarem quiosques e papelarias em Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Sabrosa e Peso da Régua. Por fim, na quinta-feira, Paulo Catarro e Eduardo Dâmaso (diretor-geral editorial adjunto) estarão em Salto, Boticas e Valpaços.